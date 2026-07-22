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Фигу о претендентах на «Золотой мяч»: «Родри и Мбаппе провели отличный ЧМ, у Витиньи и Дуэ был отличный сезон – «ПСЖ» снова выиграл ЛЧ. Нужно учитывать весь год»

Бывший полузащитник «Барселоны» и « Реала »  Луиш Фигу поделился мнением о борьбе за « Золотой мяч ».

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