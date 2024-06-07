Это мой кот!

Очень плохо, что подобные соседу твари ещё живут. Топить их надо.

Элеонора Коган

Спасибо вам, Наталия, за замечательный рассказ!!!Как вовремя Алексей со Светой приехали на дачу. А соседа надо бы в прудик с головой,чтобы пыл свой охладил. Здоровья и долголетия Васеньке и его хозяевам!!!!