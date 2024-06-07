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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Это мой кот!

Это мой кот!

Реальная история. Весна была ранней. Отличная погода ещё более поднимала хорошее настроение семейной паре, с утра пораньше выехавшей за пределы шумного мегаполиса.

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Комментарии
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Галина Баранова
КЛАСС!!!
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20 час.
Горыныч
Очень плохо, что подобные соседу твари ещё живут. Топить их надо.
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19 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам, Наталия, за замечательный рассказ!!!Как вовремя Алексей со Светой приехали на дачу. А соседа надо бы в прудик с головой,чтобы пыл свой охладил. Здоровья и долголетия Васеньке и его хозяевам!!!!
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13 час.

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