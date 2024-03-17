Путин набирает в Коми 80,49% голосов после обработки 100% протоколов

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,49% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия.
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