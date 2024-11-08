Трамп и Путин: возможные сценарии мирного урегулирования конфликта в Украине

Потенциальная сделка между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по украинскому конфликту может вызвать интерес со стороны России, сообщает журнал Time со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США.
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