Садизм последней минуты

Р. Ищенко лет десять хоронил усраинушку, а она всё не хоронилась. Поэтому когда у нас на Донбассе несколько ускорилось продвижение, он так возрадовался, что сразу же накатал новую статью, в которой доказывает, что уж на сей раз усаринушка точно похорониться! Но я как пессимист говорю: после Авдеевки мы тоже некоторое время достаточно бодро двигались, а потом.