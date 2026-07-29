Европейские финансовые институты запустили блокчейн-сеть RL1 для институционального использования

Консорциум из десяти европейских финансовых учреждений 28 июля 2026 года запустил в эксплуатацию RL1 (Regulated Layer One) — разрешительную блокчейн-сеть, организованную как европейское кооперативное общество (SCE) со штаб-квартирой в Люксембурге.