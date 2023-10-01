BI: проблемы ВСУ могут означать неправильную подготовку НАТО к войнам

Контрнаступление Украина, начатое в июне, подверглось критике за то, что украинские войска не смогли должным образом применить полученную от западных военных подготовку и вызвало сомнения в том, что Запад правильно готовится к возможным войнам.
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