Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Зеленский встретился с Боррелем. Что-то фашики кучкуются, видать валить собрались по осени то... Те ещё гуси- лебляди!Глава дипломатии ...
  • Сергей Oблезов
    Причина проста! Там просто нет войнов. Гомосеков может интересовать только наличие губной помады!BI: проблемы ВСУ ...
  • Бендер Задунайский
    А как мы устали от таких блогерш .Блогерша Айза-Лил...

BI: проблемы ВСУ могут означать неправильную подготовку НАТО к войнам

BI: проблемы ВСУ могут означать неправильную подготовку НАТО к войнам

Контрнаступление Украина, начатое в июне, подверглось критике за то, что украинские войска не смогли должным образом применить полученную от западных военных подготовку и вызвало сомнения в том, что Запад правильно готовится к возможным войнам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
Причина проста! Там просто нет войнов. Гомосеков может интересовать только наличие губной помады!
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх