У берегов Омана неизвестные атаковали торговый танкер снарядом

У берегов Омана произошёл инцидент с торговым танкером, который был поражён неизвестным снарядом. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), удар пришёлся примерно в 11 километрах к северо-востоку от берега, в районе города Лима.