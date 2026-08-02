У берегов Омана неизвестные атаковали торговый танкер снарядом

У берегов Омана произошёл инцидент с торговым танкером, который был поражён неизвестным снарядом. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), удар пришёлся примерно в 11 километрах к северо-востоку от берега, в районе города Лима.
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