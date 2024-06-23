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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Правда и её варианты

Правда и её варианты

Часто слышу, читаю мнение, что «если бы мы смогли донести до людей правду», то и кризис украинский давно бы разрешился, и сами украинцы устыдились бы и вновь стали русскими, с энтузиазмом занявшись строительством Русского мира во всём мире и его ближайших окрестностях.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
сплошная графомания
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11 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,как так можно рассуждать ,сравнивая &quot;круглое с жидким&quot;.При этом набрав много&quot;горячих&quot;слов и выражений лишь для того ,чтобы что то написать выдавая всё за&quot;правду&quot;...
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