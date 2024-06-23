Часто слышу, читаю мнение, что «если бы мы смогли донести до людей правду», то и кризис украинский давно бы разрешился, и сами украинцы устыдились бы и вновь стали русскими, с энтузиазмом занявшись строительством Русского мира во всём мире и его ближайших окрестностях.
Правда и её варианты
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
сплошная графомания
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11 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,как так можно рассуждать ,сравнивая "круглое с жидким".При этом набрав много"горячих"слов и выражений лишь для того ,чтобы что то написать выдавая всё за"правду"...
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6 час.
Одиссей
Автор прав на 100500!!!
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31 мин.
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