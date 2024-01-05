Польша, Украина и Россия: напряженная ситуация на востоке Европы Ольга ВайленкоВ начале января 2024 года между Польшей, Украиной и Россией наблюдается усиление напряженности из-за ситуации с ракетами и нарушениями воздушного пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии