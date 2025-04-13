«ВСУ имеют десятикратное преимущество над нами»: военкор Стешин раскрыл неприятную правду

Украинский конфликт продолжается четвертый год, и, по словам военного корреспондента Дмитрия Стешина противник все еще обладает значительным, даже многократным перевесом в определенном типе военной техники.
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