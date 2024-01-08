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Военное обозрение

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В Харькове откопали редкий истребитель танков «Объект-14»

В Харькове откопали редкий истребитель танков «Объект-14»

Спецоперация не перестаёт удивлять. На этот раз под завалами одного из оборонных предприятий Харькова националисты в прямом смысле откопали уникальную самоходную установку, больше известную как продукт ОКР «Планер-1».

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