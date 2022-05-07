В Республике Марий Эл ветераны-фронтовики принимают поздравления от регионального МВД

96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Петра Кузьмича Мельникова посетили заместитель министра внутренних дел по Республике Марий Эл - начальник следственного управления полковник юстиции Константин Карпови председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Рамазан Пшидаток.
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