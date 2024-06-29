В Санкт-Петербурге выделили участок для строительства мусорного полигона

Правительство Санкт-Петербурга выделено участок для строительства нового комплекса по переработке отходов под названием «Новоселки» Невскому экологическому оператору (НЭО), который является единственным мусорным оператором города.
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