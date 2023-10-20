5 полезных вещиц для ванной комнаты, с которым вечный порядок будет не мифом, а реальностью

Иногда кажется, что поддерживать чистоту в санузле очень сложно. На самом деле, все становится гораздо проще, если под рукой есть удобные девайсы, с которыми наведение порядка превращается в веселую забаву.
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