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Акинфеев извинился за первый гол с «Локо»: «Полностью моя ответственность. Набрали один балл, но сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм»

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев извинился за пропущенный гол от игрока железнодорожников Ильи Самошникова.

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