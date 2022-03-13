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Камеры сняли момент падения пенсионера в лужу с кипятком на Комендантском

Петербуржец вначале вернулся домой, но вскоре обратился за медицинской помощью из-за ожогов. Пожилой мужчина оказался в луже с кипятком, которая образовалась после прорыва трубы у дома № 18 на Комендантском проспекте на северо-западе Петербурга.

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