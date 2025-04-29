Россия готовит молниеносный удар по плану Б Путина для принуждения Киева к капитуляции Юлия СоколоваНа фоне обострения ситуации на фронте и затягивания мирных переговоров с Украиной, Кремль, по данным инсайдеров, завершил подготовку резервного сценария — так называемого «Плана Б».
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