Россия готовит молниеносный удар по плану Б Путина для принуждения Киева к капитуляции Юлия СоколоваНа фоне обострения ситуации на фронте и затягивания мирных переговоров с Украиной, Кремль, по данным инсайдеров, завершил подготовку резервного сценария — так называемого «Плана Б».