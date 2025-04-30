7,2 млн рублей в среднем придется отдать нижегородцам за загородный дом

7,2 млн рублей в среднем стоит загородный дом в Нижегородской области. За последний месяц медианная стоимость снизилась на 1,5%, сообщают аналитики сервиса Яндекс Недвижимость по итогам нового исследования.
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