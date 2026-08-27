Из допуска к ОГЭ по русскому языку исчез пересказ, а время на подготовку увеличено до 5 минут

Устный экзамен по русскому языку к ОГЭ, который девятиклассники сдают в порядке допуска к остальным предметам, сильно изменился: в Рособр-надзоре сообщили, что из заданий исключен пересказ текста, его заменили беседой по поводу прочитанного .