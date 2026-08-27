MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

152 подписчика

Из допуска к ОГЭ по русскому языку исчез пересказ, а время на подготовку увеличено до 5 минут

Из допуска к ОГЭ по русскому языку исчез пересказ, а время на подготовку увеличено до 5 минут

Устный экзамен по русскому языку к ОГЭ, который девятиклассники сдают в порядке допуска к остальным предметам, сильно изменился: в Рособр-надзоре сообщили, что из заданий исключен пересказ текста, его заменили беседой по поводу прочитанного .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии