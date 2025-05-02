Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий снегопада в Подмосковье

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. Более 200 аварийных бригад коммунальных служб Московской области работают над устранением последствий двойного циклона, который принес сильный ветер и мокрый снег в регион, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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