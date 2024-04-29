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Александр Ковалев: ´Качество - наш приоритет´.

Александр Ковалев: ´Качество - наш приоритет´.

На прошлой неделе белорусская делегация вернулась на родину из Поднебесной. Цель визита - участие в симпозиуме по вопросам развития шинного производства, который состоялся в Циндаоском университете науки и технологий (Китайская Народная Республика).

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