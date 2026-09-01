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Аргументы недели

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Полицейские закрыли притон под вывеской досугового центра в Ленобласти

Полицейские закрыли притон под вывеской досугового центра в Ленобласти

На территории Ломоносовского района Ленинградской области сотрудники полиции пресекли деятельность притона, работавшего под видом банно-бассейнового комплекса.

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