ПСК “Фарма” создаст лабораторию по анализу препаратов от астмы

Компания ПСК "Фарма" проводит реконструкцию своего производственного корпуса в ОЭЗ "Дубна" и планирует создать на его базе лабораторию для анализа пульмонологических препаратов к сентябрю этого года, инвестиции в проект составят 250 млн рублей Статья полностью.