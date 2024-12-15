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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Шлеменко: «Федор Емельяненко со своей командой развернулся ко мне одним местом»

«Если захотеть, можно присмотреться к первому раунду и отдать Токову. Конечно, дрогнуло, когда один из судей отдал ему победу.

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