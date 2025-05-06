Ветераны из США и Израиля приедут на Парад победы в Москву

Распоряжение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке оказания помощи Украине, изданное спустя всего неделю после вступления Дональда Трампа в должность президента, спровоцировало неразбериху в Вашингтоне.
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