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U.S. strikes 3 Iranian oil tankers after Iran fires at Navy ships

The U.S. military said it struck three Iranian crude oil carriers Saturday after the Iranian military sent ballistic missiles toward U.

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