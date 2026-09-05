U.S. strikes 3 Iranian oil tankers after Iran fires at Navy ships

The U.S. military said it struck three Iranian crude oil carriers Saturday after the Iranian military sent ballistic missiles toward U.
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