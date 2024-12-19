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Не только о футболе

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«Реал» взял 5-й трофей за год, Доннарумме шипами рассекли лицо, Угальде – лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре, победы «Арсенала» и «Ливерпуля», апелляция Валиевой, Перес ушел из «Ред Булл» и другие новости

«Реал» взял 5-й трофей за год, Доннарумме шипами рассекли лицо, Угальде – лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре, победы «Арсенала» и «Ливерпуля», апелляция Валиевой, Перес ушел из «Ред Булл» и другие новости

1. «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок, разгромив «Пачуку» – 3:0! У Винисиуса гол с пенальти и пас на Мбаппе, у Килиана гол и ассист.

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КУАТ
Карло нашёл свой клуб.
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