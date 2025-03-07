CB: в кишечной бактерии открыт новый фермент

Исследователи из Токийского университета науки обнаружили уникальный ?-галактозидазный фермент, который избирательно расщепляет ?-1,2-галактоолигосахариды — редкие углеводные соединения, потенциально обладающие пребиотическими свойствами.
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