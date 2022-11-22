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«Химки» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Пари НН» сыграет в гостях с «Химками» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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