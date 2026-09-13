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Моди завершил саммит БРИКС призывом к достижению конкретных результатов

Моди завершил саммит БРИКС призывом к достижению конкретных результатов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил саммит БРИКС, состоявшийся в 2024 году, призвав страны-участницы объединения сосредоточиться на достижении конкретных и измеримых результатов в рамках сотрудничества.

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