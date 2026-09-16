Токио готов потратить больше: Япония обсуждает рост оборонного бюджета

Япония рассматривает возможность увеличить расходы на оборону до 3–3,5% ВВП, сообщили Bloomberg источники, знакомые с обсуждениями.
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