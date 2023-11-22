Американская авиация ударила по двум объектам в Ираке

РИАМО - 22 ноя. Американские ВВС атаковали два объекта в Ираке. В пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) назвали это ответом на атаки якобы поддерживаемых Ираном группировок, пишет ТАСС.
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