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Царьград

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В Екатеринбурге ночью сгорел частный дом на улице Шаумяна

В Екатеринбурге ночью сгорел частный дом на улице Шаумяна

Частный дом на улице Шаумяна в Екатеринбурге загорелся в ночь на 20 сентября. Информация о пожаре поступила спасателям в 00:35, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

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