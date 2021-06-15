В Братске мужчина украл у двух жительниц коз. За это в отношении братчанина судебные приставы Падунского отделения возбудили исполнительное производство, после которого мужчина должен был возместить ущерб, однако он добровольно долг не погасил.
В Братске мужчина украл у двух жительниц коз. За это в отношении братчанина судебные приставы Падунского отделения возбудили исполнительное производство, после которого мужчина должен был возместить ущерб, однако он добровольно долг не погасил.
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