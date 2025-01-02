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Ямаль провел часть тренировки с «Барселоной» после травмы. Вингер надеется сыграть против «Атлетика» в Суперкубке

Полузащитник каталонского клуба восстанавливался от повреждения голеностопа, полученного 15 декабря в матче против «Леганеса».

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