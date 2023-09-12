Почему их нужно помнить

Людмила Лиханова

Необходимо очень серьезно проверить политику ТВ, особенно 1 канала. Масса вопросов к Эрнсту и прочим. Да и другие каналы необходимо почистить от внутренних врагов. Можно подумать, что у нас невозможно найти ведущих из окончивших подходящие и профильные ВУЗы?! А этим мразям не место на экранах и не только на экранах. Некоторые колесят чёсом по городам и весям. И это недопустимо.