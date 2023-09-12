В комментариях к моим статьям нередко звучит вопрос: "А зачем о них нужно помнить? Зачем вспоминать? Не лучше ли плюнуть и забыть, не устраивая им тут пиар?" Речь, как понимаете, про понауехавших.
Почему их нужно помнить
Комментарии
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фарид сабиров
Не надо возвращать дерьмо на РОДИНУ , пусть гадят там куда свалили.
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3 час.
Людмила Лиханова
Необходимо очень серьезно проверить политику ТВ, особенно 1 канала. Масса вопросов к Эрнсту и прочим. Да и другие каналы необходимо почистить от внутренних врагов. Можно подумать, что у нас невозможно найти ведущих из окончивших подходящие и профильные ВУЗы?! А этим мразям не место на экранах и не только на экранах. Некоторые колесят чёсом по городам и весям. И это недопустимо.
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1 час.
Светлана Анисимова
Никогда нельзя доверять предателям - НИКОГДА. Ни Лорак НИ Шепелева не хочу видеть и не хачу чтобы мои внуки видели эту мразь. И что значит слова Елены Драпеко - нет никакого влияния на каналы, Вы что там в Думе - вообще охренели?
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56 мин.
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