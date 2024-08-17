"Чёрная дыра" для ВСУ: Какие последствия грозят Киеву за вторжение в Курскую область

Курская область стала для ВСУ "чёрной дырой", поглощающей ресурсы, считает полковник Литовкин.Вторжение ВСУ в Курскую область обернётся для Киева "потерей нескольких тысяч военнослужащих, ликвидацией резервов и оголением тех или иных участков фронта".