Watch: Smug NYT Podcaster Visibly Annoyed When Mick Jagger Defends Elon Musk Authored by Steve Watson via Modernity News, Mick Jagger just delivered a masterclass in cutting through media spin, leaving a leftist New York Times podcaster visibly rattled as he clarified that his "mad mogul" lyric about Elon Musk was actually a compliment.
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