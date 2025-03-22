В России назвали условия для пенсии в 100 тысяч рублей

Для получения пенсии в 100 тысяч рублей в месяц россиянину потребуется ежемесячный доход не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накопление 625 пенсионных баллов, пишет РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.
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