В России назвали условия для пенсии в 100 тысяч рублей

Для получения пенсии в 100 тысяч рублей в месяц россиянину потребуется ежемесячный доход не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накопление 625 пенсионных баллов, пишет РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.