Сбербанк назвал самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году

Топ-3 мошеннических приёмов не изменился, но участие ИИ в махинациях увеличится.Тройка самых популярных схем для хищения средств со счетов не изменился: это получение доступа к учётной записи на «Госуслугах», звонки от лица представителей различных министерств и ведомств и сообщения в мессенджерах якобы от лица руководителя жертвы, рассказал в беседе с РИА Новости заместитель правления «Сбера» Станислав Кузнецов.