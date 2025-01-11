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Царьград

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Сбербанк назвал самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году

Сбербанк назвал самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году

Топ-3 мошеннических приёмов не изменился, но участие ИИ в махинациях увеличится.Тройка самых популярных схем для хищения средств со счетов не изменился: это получение доступа к учётной записи на «Госуслугах», звонки от лица представителей различных министерств и ведомств и сообщения в мессенджерах якобы от лица руководителя жертвы, рассказал в беседе с РИА Новости заместитель правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

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