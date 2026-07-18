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lrnews

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Хоумстейджинг квартиры для сдачи в Москве

В условиях динамичного столичного рынка недвижимости, где конкуренция зачастую высока, а ожидания арендаторов постоянно растут, хоумстейджинг становится не просто модным трендом, а стратегически важным инструментом для успешной сдачи квартиры.

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