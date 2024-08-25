«Умные» камеры, нейросети, светофоры-шпионы: чего бояться водителям

Современные технологии и искусственный интеллект все чаще внедряют в программное обеспечение, которое позволяет эффективно бороться с нарушителями правил дорожного движения, вот только автовладельцы не всегда рады внедрению новых разработок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии