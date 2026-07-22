Киберэксперт Дворянский предупредил об опасности загрузки личных данных в DeepSeek

Использование искусственного интеллекта несет риски, связанные с безопасностью данных. По словам эксперта по кибербезопасности Александра Дворянского, при работе с иностранными сервисами важно соблюдать информационную гигиену, поскольку такие сервисы хранят данные на серверах за пределами России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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