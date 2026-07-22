Киберэксперт Дворянский предупредил об опасности загрузки личных данных в DeepSeek

Использование искусственного интеллекта несет риски, связанные с безопасностью данных. По словам эксперта по кибербезопасности Александра Дворянского, при работе с иностранными сервисами важно соблюдать информационную гигиену, поскольку такие сервисы хранят данные на серверах за пределами России.