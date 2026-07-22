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Киберэксперт Дворянский предупредил об опасности загрузки личных данных в DeepSeek

Киберэксперт Дворянский предупредил об опасности загрузки личных данных в DeepSeek

Использование искусственного интеллекта несет риски, связанные с безопасностью данных. По словам эксперта по кибербезопасности Александра Дворянского, при работе с иностранными сервисами важно соблюдать информационную гигиену, поскольку такие сервисы хранят данные на серверах за пределами России.

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