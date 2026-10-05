Сын Мадуро сообщил о сердечных проблемах Силии Флорес в тюрьме

Сын Николаса Мадуро, венесуэльский депутат, сообщил о здоровье матери Силии Флорес, страдающей от сердечного заболевания в тюрьме, где, по его словам, нет условий для восстановления.
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