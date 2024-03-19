Два гола Овечкина обеспечили «Вашингтону» победу над «Калгари»

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в гостях — 5:2. Ключевым стал 4-минутный отрезок во втором периоде, когда защитник «Калгари» Брейден Пахал заработал два 2-минутных удаления подряд, и за оба его команда была наказана – 3:0 в пользу «Кэпиталз».