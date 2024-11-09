Пошаговое руководство: Как получить накопительную часть пенсии в 2025 году Юлия ЧелкановаС 2014 года в России введена возможность для граждан получить свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты.
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