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После четырёх браков нашла идеального мужчину рядом с собой? Почему поклонники Дженнифер Лопес обсуждают её телохранителя

После четырёх браков нашла идеального мужчину рядом с собой? Почему поклонники Дженнифер Лопес обсуждают её телохранителя

В толпе фотографов он держал небольшой фонарик, освещая Дженнифер Лопес дорогу. Помогал выйти из автомобиля и пройти сквозь толпу фотографов.

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