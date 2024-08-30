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Европа вздрогнула: Зеленский покупает у Болгарии два «подержанных» российских ядерных ректора ВВЭР-1000

Европа вздрогнула: Зеленский покупает у Болгарии два «подержанных» российских ядерных ректора ВВЭР-1000

«Росатом»: Раньше ничего подобного никому в мире в голову не приходило. Это — страшная авантюра Киева Украинское правительство намерено приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства.

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Комментарии
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Кошмар
От Одессы до Хмельницкой АЭС эти реакторы - законная цель ВС РФ. Думаю, что не довезут.
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12 час.
Людмила Лиханова
Агония, агония и...провокации
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9 час.
Юрий Николаев
А ведь ЗЕ торчок по ходу совсем от наркоты с катушек съехал! Он же ведь (не понятно правда каким образом) собирается перевести этот реактор на украину, ВЗОРВАТЬ и обвинить в этом НАС то бишь Россию! Типа это они взорвали что бы мы не смогли попользоваться, вот и вся недолга!!!
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2 час.

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