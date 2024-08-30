Европа вздрогнула: Зеленский покупает у Болгарии два «подержанных» российских ядерных ректора ВВЭР-1000

Юрий Николаев

А ведь ЗЕ торчок по ходу совсем от наркоты с катушек съехал! Он же ведь (не понятно правда каким образом) собирается перевести этот реактор на украину, ВЗОРВАТЬ и обвинить в этом НАС то бишь Россию! Типа это они взорвали что бы мы не смогли попользоваться, вот и вся недолга!!!