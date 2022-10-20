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Вик Уайлд: «Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг нее, не заставит меня сожалеть о решении остаться»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал о своем отношении к России. – Можно сказать, что вы стали настоящим россиянином? – Я работаю над этим.

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